ホンダ、ＳＣＳＫと協業 ソフト開発、電動化対応
2023年07月07日12時49分
ホンダは７日、自動車の電動化戦略強化に向け、ＳＣＳＫと協業することで基本合意したと発表した。ソフトウエア開発を加速させ、次世代モビリティー（移動手段）の商品価値を高めるのが狙い。両社間で人材の交流や育成も進め、強固なソフト開発体制を構築する。
ホンダ、ＳＣＳＫと協業 ソフト開発、電動化対応
2023年07月07日12時49分
ホンダは７日、自動車の電動化戦略強化に向け、ＳＣＳＫと協業することで基本合意したと発表した。ソフトウエア開発を加速させ、次世代モビリティー（移動手段）の商品価値を高めるのが狙い。両社間で人材の交流や育成も進め、強固なソフト開発体制を構築する。
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