解散命令請求「着実に対応」 松野官房長官
2023年07月07日11時26分
松野博一官房長官は７日の記者会見で、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への解散命令請求の可否に関し「判断には法人の活動に係る十分な実態把握が不可欠であることから、着実に対応する必要がある」と語った。判断時期については「予断を持って答えることは差し控えるが、文部科学省において適切に対応される」と述べるにとどめた。
解散命令請求「着実に対応」 松野官房長官
2023年07月07日11時26分
松野博一官房長官は７日の記者会見で、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への解散命令請求の可否に関し「判断には法人の活動に係る十分な実態把握が不可欠であることから、着実に対応する必要がある」と語った。判断時期については「予断を持って答えることは差し控えるが、文部科学省において適切に対応される」と述べるにとどめた。
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