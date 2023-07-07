【共通ニュース】

◆菅氏、日印関係強化に注力 モディ首相と会談 経済・人的交流を重視

◆安倍派「５人衆」体制提案 塩谷氏ら反発 一周忌後、議論再開へ

◆プリゴジン氏 露滞在 ルカシェンコ氏明言 入国 人脈駆使か

◆メタ 新ＳＮＳ「スレッズ」開始 登録者 ７時間で１０００万人超 ツイッターに対抗▽インスタと連携 利用広がるか

◆世界の平均気温 最高更新 ３～５日、史上初１７度超え 米大学分析

◆夏休み 国内旅行１６．９増 ＪＴＢ見通し コロナ禍前の水準回復

◆橋桁移動中落下 ２人死亡 静岡のバイパス建設 ６人が重軽傷

◆小学校に車 児童４人けが 宮城 殺人未遂容疑で３４歳逮捕

【日経】

◆金利操作修正「市場に配慮」 日銀副総裁、バランス重視(1)

◆飲料陳列ロボに出資 ソフトバンクＧや鴻海 ２００億円強(1)

◆米、年内利下げ観測後退 ＦＯＭＣ要旨受け ２年債利回り上昇(2)

◆中国、車の値下げ抑制 ＢＹＤやテスラ、１６社合意 政府 競争介入、大手を保護(3)

◆日本株 ６．１兆円買い越し 海外勢４～６月 景気回復に期待(11)

◆日立、完全自動運転の鉄道 米国初、ハワイで運行(14) （続）