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７日の朝刊（都内最終版）☆２

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７日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年07月07日07時06分

【共通ニュース】
◆菅氏、日印関係強化に注力　モディ首相と会談　経済・人的交流を重視
◆安倍派「５人衆」体制提案　塩谷氏ら反発　一周忌後、議論再開へ
◆プリゴジン氏　露滞在　ルカシェンコ氏明言　入国　人脈駆使か
◆メタ　新ＳＮＳ「スレッズ」開始　登録者　７時間で１０００万人超　ツイッターに対抗▽インスタと連携　利用広がるか
◆世界の平均気温　最高更新　３～５日、史上初１７度超え　米大学分析
◆夏休み　国内旅行１６．９増　ＪＴＢ見通し　コロナ禍前の水準回復
◆橋桁移動中落下　２人死亡　静岡のバイパス建設　６人が重軽傷
◆小学校に車　児童４人けが　宮城　殺人未遂容疑で３４歳逮捕　
【日経】
◆金利操作修正「市場に配慮」　日銀副総裁、バランス重視(1)
◆飲料陳列ロボに出資　ソフトバンクＧや鴻海　２００億円強(1)
◆米、年内利下げ観測後退　ＦＯＭＣ要旨受け　２年債利回り上昇(2)
◆中国、車の値下げ抑制　ＢＹＤやテスラ、１６社合意　政府　競争介入、大手を保護(3)
◆日本株　６．１兆円買い越し　海外勢４～６月　景気回復に期待(11)
◆日立、完全自動運転の鉄道　米国初、ハワイで運行(14)　（続）

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