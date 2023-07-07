【ニューヨーク時事】６日のニューヨーク株式相場は、米雇用関連指標が市場予想を大幅に上回ったのを受け、追加利上げへの警戒感が高まり、続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３６６．３８ドル安の３万３９２２．２６ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１１２．６１ポイント安の１万３６７９．０４で引けた。