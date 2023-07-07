コンビニで女性刺される 練馬、命に別条なしか―警視庁
2023年07月07日00時17分
６日午後１１時１０分ごろ、東京都練馬区豊玉北のコンビニエンスストアで、女性が何者かに刺された。警視庁によると、女性は客でけがをしているが、命に別条はないとみられる。
コンビニで女性刺される 練馬、命に別条なしか―警視庁
2023年07月07日00時17分
６日午後１１時１０分ごろ、東京都練馬区豊玉北のコンビニエンスストアで、女性が何者かに刺された。警視庁によると、女性は客でけがをしているが、命に別条はないとみられる。
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