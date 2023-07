インドネシア、ジャカルタ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- (ビジネスワイヤ) -- グローバルIT企業のFPTソフトウェアは、インドネシアのジャカルタに新設したオフィスの開所式を行いました。これにより、当社のグローバルな展開がさらに強化されることになります。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230706711900/ja/

FPT Software’s representatives and distinguished guests at the Office Inauguration Ceremony. (Photo: Business Wire)