米イリノイ州アイタスカ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- AITワールドワイド・ロジスティクスは、アラブ首長国連邦で最も人口の多い都市であるドバイにオフィスを新設し、中東へと進出することを発表しました。今回の拠点開設は、主要顧客の輸送ニーズ拡大に応えるための投資であると同時に、同地域におけるグローバル貨物フォワーダーのサプライ・チェーン・ソリューションも強化するものです。

Global freight forwarder AIT Worldwide Logistics has expanded to the Middle East with a new office in Dubai, the most populous city in the United Arab Emirates. (Photo: Business Wire)