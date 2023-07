ドイツ、ヘルツォーゲンアウラハ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- プーマは、世界的な非営利組織であるテキスタイルエクスチェンジやレザーワーキンググループが展開するイニシアチブ「Deforestation-Free Call to Action for Leather(森林破壊のない皮革調達への呼びかけ)」に署名したと発表しました。公正で透明性が高く、森林破壊に関わりがない皮革サプライチェーンを構築する方針としています。セクター横断的なイニシアチブは、森林破壊や皮革の調達とつながりのある自然生態系の転換を終わらせるような行動をブランドに働きかけることを目的としています。そうすることで、野生動物の生息地や生物多様性の保全、気候変動を緩和するための炭素の貯蔵、そして人権保護に関心が向かうことになります。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230706070819/ja/

PUMA has signed up for the Deforestation-Free Call to Action for Leather, launched by global non-profits Textile Exchange and Leather Working Group (Photo: Business Wire)