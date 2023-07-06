ロッテが３連勝。６―６で延長に入り、十回２死二、三塁で安田がサヨナラの中前打を放った。ペルドモが来日初勝利。西武は６連敗。終盤に２点リードしたが森脇がポランコに２ランを打たれて追い付かれ、最後は佐々木が痛打を浴びた。