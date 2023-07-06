岸田首相、トルコ地震で追加支援 エルドアン氏と電話会談
2023年07月06日21時12分
岸田文雄首相は６日、トルコのエルドアン大統領と電話で会談した。首相は２月に同国南部で起きた大地震への追加支援を表明。がれき処理や医療機材・重機の供与を目的とする５０億円の無償資金協力や、復旧・復興に向けた８００億円の円借款の供与などを行う。
首相は「わが国の知見を生かした技術協力の実施に向けて準備を進めている」と説明。エルドアン氏は謝意を示した。
岸田首相、トルコ地震で追加支援 エルドアン氏と電話会談
2023年07月06日21時12分
岸田文雄首相は６日、トルコのエルドアン大統領と電話で会談した。首相は２月に同国南部で起きた大地震への追加支援を表明。がれき処理や医療機材・重機の供与を目的とする５０億円の無償資金協力や、復旧・復興に向けた８００億円の円借款の供与などを行う。
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