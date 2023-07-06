楽天が零封リレー プロ野球・楽天―オリックス
2023年07月06日21時11分
楽天は三回、小深田が先制中前打。四回は村林の２点左前打で加点した。岸は制球良く投げ、八回途中６安打無失点で３勝目。酒居、松井裕とつないで零封した。オリックスは山下が粘り切れず、打線も少ない好機を生かせなかった。
楽天が零封リレー プロ野球・楽天―オリックス
2023年07月06日21時11分
楽天は三回、小深田が先制中前打。四回は村林の２点左前打で加点した。岸は制球良く投げ、八回途中６安打無失点で３勝目。酒居、松井裕とつないで零封した。オリックスは山下が粘り切れず、打線も少ない好機を生かせなかった。
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