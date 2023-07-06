脳死疑いの患者情報を早期共有 臓器提供を促進へ―厚労省
2023年07月06日21時07分
厚生労働省は６日、脳死が強く疑われ臓器提供の可能性がある患者の情報について、医療機関が拠点施設や日本臓器移植ネットワークと早期に共有する新たな体制を検討していることを明らかにした。臓器提供を促進するのが狙いで、同日開かれた臓器移植委員会で報告された。
脳死疑いの患者情報を早期共有 臓器提供を促進へ―厚労省
2023年07月06日21時07分
厚生労働省は６日、脳死が強く疑われ臓器提供の可能性がある患者の情報について、医療機関が拠点施設や日本臓器移植ネットワークと早期に共有する新たな体制を検討していることを明らかにした。臓器提供を促進するのが狙いで、同日開かれた臓器移植委員会で報告された。
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