農林水産省は６日、国連食糧農業機関（ＦＡＯ）が但馬牛の生産地である「兵庫県兵庫美方地域」と、落ち葉を使った堆肥農法が継承されている「埼玉県武蔵野地域」を、世界的に重要で伝統的な農林水産業を営む地域として世界農業遺産に認定したと発表した。これにより、国内の認定は計１５地域となった。

兵庫美方地域では、日本初の牛の血統登録「牛籍簿」を整備し、黒毛和種の維持に貢献。棚田の草などを餌とし、ふんを堆肥として活用するなど持続可能な地域資源の循環利用も行う。

武蔵野地域では落ち葉を集めて堆肥にする「落ち葉堆肥農法」を江戸時代から受け継ぎ、栄養分の少ない土地で多種多様な農作物の生産を可能にした。