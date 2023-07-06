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世界農業遺産に但馬牛産地　埼玉の落ち葉堆肥農法も―国連機関

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世界農業遺産に但馬牛産地　埼玉の落ち葉堆肥農法も―国連機関

2023年07月06日19時19分

国連食糧農業機関（ＦＡＯ）が世界農業遺産に認定した但馬牛の生産地「兵庫県兵庫美方地域」（「美方郡産但馬牛」世界・日本農業遺産推進協議会提供）

国連食糧農業機関（ＦＡＯ）が世界農業遺産に認定した但馬牛の生産地「兵庫県兵庫美方地域」（「美方郡産但馬牛」世界・日本農業遺産推進協議会提供）

  • 国連食糧農業機関（ＦＡＯ）が世界農業遺産に認定した「埼玉県武蔵野地域」の落ち葉堆肥農法（埼玉県三芳町提供）

　農林水産省は６日、国連食糧農業機関（ＦＡＯ）が但馬牛の生産地である「兵庫県兵庫美方地域」と、落ち葉を使った堆肥農法が継承されている「埼玉県武蔵野地域」を、世界的に重要で伝統的な農林水産業を営む地域として世界農業遺産に認定したと発表した。これにより、国内の認定は計１５地域となった。
　兵庫美方地域では、日本初の牛の血統登録「牛籍簿」を整備し、黒毛和種の維持に貢献。棚田の草などを餌とし、ふんを堆肥として活用するなど持続可能な地域資源の循環利用も行う。
　武蔵野地域では落ち葉を集めて堆肥にする「落ち葉堆肥農法」を江戸時代から受け継ぎ、栄養分の少ない土地で多種多様な農作物の生産を可能にした。

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