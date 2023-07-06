十六銀行（岐阜市）を傘下に置く十六フィナンシャルグループは６日、旧岐阜市役所本庁舎跡活用事業の優先交渉権者に選定され、跡地に新本社ビル「１６ＦＧオフィス＆パーク」を建設すると発表した。２０２５年着工、２７年４月の開業を目指す。地域住民が利用可能な共有空間を設けるとともに、現在の本店ビルには店舗などを残す。