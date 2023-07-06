自民党の萩生田光一政調会長は９～１３日の日程でベトナム、ラオス、タイを訪問する。同党が６日、発表した。今年は日本と東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）の友好協力５０周年に当たり、要人との会談などを通じて関係を強化するのが狙い。ベトナムでは１０日にファム・ミン・チン首相と会談する予定だ。