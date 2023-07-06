＜セ＞

ヤクル ２－３ ＤｅＮ（終了、横浜）

阪 神 ０－４ 広 島（終了、マツダスタジアム）

＜パ＞

オリッ ０－３ 楽 天（終了、楽天モバイルパーク宮城）

西 武 ６－７ ロッテ（終了、東京ドーム）

日ハム ３－４ ソフト（終了、福岡ペイペイドーム）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ