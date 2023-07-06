プロ野球速報 （６日）
2023年07月06日18時51分
＜セ＞
ヤクル １－０ ＤｅＮ（３回裏、横浜）
阪 神 ０－２ 広 島（３回表、マツダスタジアム）
＜パ＞
オリッ ０－１ 楽 天（３回裏、楽天モバイルパーク宮城）
西 武 ２－ ロッテ（１回表、東京ドーム）
日ハム ０－０ ソフト（２回裏、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （６日）
2023年07月06日18時51分
＜セ＞
ヤクル １－０ ＤｅＮ（３回裏、横浜）
阪 神 ０－２ 広 島（３回表、マツダスタジアム）
＜パ＞
オリッ ０－１ 楽 天（３回裏、楽天モバイルパーク宮城）
西 武 ２－ ロッテ（１回表、東京ドーム）
日ハム ０－０ ソフト（２回裏、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
こんな記事も
野球
プロ野球速報 （６日）(07/06 18:49)
プロ野球速報 （６日）(07/06 18:49)
２軍新球場の起工式 プロ野球・巨人(07/06 17:44)
７日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ(07/06 17:31)
７日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ(07/06 17:31)
島内が登録外れる プロ野球・楽天(07/06 17:24)
メッツの千賀、好投報われる 米大リーグ(07/06 16:48)
パ・リーグ公示（６日） プロ野球(07/06 16:40)
セ・リーグ公示（６日） プロ野球(07/06 16:39)
エンゼルスの大谷、２９歳の誕生日飾れず 米大リーグ(07/06 14:27)
米大リーグ・談話(07/06 14:22)
５日の日本選手 米大リーグ(07/06 14:22)
大谷、３試合連続無安打 千賀は１２奪三振で７勝目―米大リーグ(07/06 14:19)
レッドソックスの吉田、打率首位迫る 米大リーグ(07/06 12:21)
大谷、後半戦初戦で登板へ 本拠地のアストロズ戦―米大リーグ(07/06 11:20)
大谷は本塁打競争不参加 アロンソら８人出場―米大リーグ球宴(07/06 10:58)
ダルビッシュ、８日登板が決定 本拠地メッツ戦へ「楽しみ」―米大リーグ(07/06 09:41)
コルデロ、ＤＶで出場停止 米大リーグ・ヤンキース(07/06 08:02)
巨人の梶谷、節目飾る決勝打 プロ野球(07/05 23:18)
ＤｅＮＡの石田、踏ん張れず プロ野球(07/05 23:16)
救援陣、踏ん張って４連勝 プロ野球・ヤクルト(07/05 23:09)
楽天の新人荘司、９試合目で初白星 粘って６回無失点―プロ野球(07/05 23:07)
巨人の梶谷が決勝打 プロ野球・中日―巨人(07/05 23:01)
セ・リーグ個人投手成績 （５日現在）(07/05 23:01)
セ・リーグ個人打撃成績 （５日現在）(07/05 22:59)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （５日現在）(07/05 22:59)
セ・リーグチーム成績表 （５日現在）(07/05 22:57)
ヤクルト４連勝 プロ野球・ＤｅＮＡ―ヤクルト(07/05 22:49)
プロ野球速報 （５日）(07/05 22:48)
プロ野球速報 （５日）(07/05 22:48)