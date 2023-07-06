「Ｆ３５の安全確保に万全」 エンジン破損リスクで―空自トップ
2023年07月06日17時36分
航空自衛隊のステルス戦闘機Ｆ３５に共振により、エンジンの配管が破損するリスクがあることについて、空自トップの内倉浩昭航空幕僚長は６日の記者会見で、「適切なリスク管理を行い、Ｆ３５の安全確保と確実な任務遂行に万全を尽くす」と述べた。
「Ｆ３５の安全確保に万全」 エンジン破損リスクで―空自トップ
2023年07月06日17時36分
航空自衛隊のステルス戦闘機Ｆ３５に共振により、エンジンの配管が破損するリスクがあることについて、空自トップの内倉浩昭航空幕僚長は６日の記者会見で、「適切なリスク管理を行い、Ｆ３５の安全確保と確実な任務遂行に万全を尽くす」と述べた。
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