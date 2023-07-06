現新３氏の争いに 群馬知事選
2023年07月06日17時35分
任期満了に伴う群馬県知事選が６日告示され、午後５時に立候補の届け出を締め切った結果、新人で県労働組合会議議長の石田清人氏（６６）＝共産推薦、新人でＮＰＯ法人理事長の清水澄氏（７４）、再選を目指す現職の山本一太氏（６５）＝自民、公明推薦＝の無所属３人による争いが確定した。
山本氏の１期目の県政運営に対する評価が主な争点。２３日に投開票される。
現新３氏の争いに 群馬知事選
2023年07月06日17時35分
任期満了に伴う群馬県知事選が６日告示され、午後５時に立候補の届け出を締め切った結果、新人で県労働組合会議議長の石田清人氏（６６）＝共産推薦、新人でＮＰＯ法人理事長の清水澄氏（７４）、再選を目指す現職の山本一太氏（６５）＝自民、公明推薦＝の無所属３人による争いが確定した。
山本氏の１期目の県政運営に対する評価が主な争点。２３日に投開票される。
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