円相場、１４３円９０～９１銭 ６日午後５時現在
2023年07月06日17時09分
６日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４３円９０～９１銭と、前日（１４４円４３～４４銭）に比べ５３銭の円高・ドル安となった。
円相場、１４３円９０～９１銭 ６日午後５時現在
2023年07月06日17時09分
６日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４３円９０～９１銭と、前日（１４４円４３～４４銭）に比べ５３銭の円高・ドル安となった。
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