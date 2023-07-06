５６５円安の３万２７７３円０２銭 ６日の平均株価
2023年07月06日15時07分
６日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２７７３円０２銭と前日終値比５６５円６８銭安で終わった。出来高は概算で１５億株。
５６５円安の３万２７７３円０２銭 ６日の平均株価
2023年07月06日15時07分
６日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２７７３円０２銭と前日終値比５６５円６８銭安で終わった。出来高は概算で１５億株。
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