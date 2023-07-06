関西電力は６日、稼働を停止していた「朝来バイオマス発電所」（兵庫県朝来市）について、同社子会社が大東建託と事業譲渡契約を結んだと発表した。大東建託は、自社で建設する賃貸建物の構造材には使わない根株や枝葉を燃料として発電に活用する方針で、２０２４年度の再稼働を目指す。