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トルコとスウェーデン、来週首脳会談　ＮＡＴＯ加盟巡り

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トルコとスウェーデン、来週首脳会談　ＮＡＴＯ加盟巡り

2023年07月07日00時23分

トルコのフィダン外相＝６月５日、アンカラ（ＡＦＰ時事）

トルコのフィダン外相＝６月５日、アンカラ（ＡＦＰ時事）

  • 北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のストルテンベルグ事務総長＝６月２６日、ビリニュス（ＡＦＰ時事）

　【ブリュッセル時事】トルコとスウェーデンの外相らは６日、ブリュッセルでスウェーデンの北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟に向けた協議を行った。ＮＡＴＯのストルテンベルグ事務総長は協議後の記者会見で、「スウェーデンの加盟が手の届くところにあることを再確認した」と強調。トルコおよびスウェーデンの首脳と１０日、リトアニアで会談すると明らかにした。
　スウェーデンやストルテンベルグ氏は、来週リトアニアで開催されるＮＡＴＯ首脳会議までの決着を望んでいた。ストルテンベルグ氏は、２国間の見解は依然として一致していないものの、「首脳会議で前向きな決定を下すことは絶対に可能だ」と述べた。

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