【ブリュッセル時事】トルコとスウェーデンの外相らは６日、ブリュッセルでスウェーデンの北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟に向けた協議を行った。ＮＡＴＯのストルテンベルグ事務総長は協議後の記者会見で、「スウェーデンの加盟が手の届くところにあることを再確認した」と強調。トルコおよびスウェーデンの首脳と１０日、リトアニアで会談すると明らかにした。

スウェーデンやストルテンベルグ氏は、来週リトアニアで開催されるＮＡＴＯ首脳会議までの決着を望んでいた。ストルテンベルグ氏は、２国間の見解は依然として一致していないものの、「首脳会議で前向きな決定を下すことは絶対に可能だ」と述べた。