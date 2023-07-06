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西日本、７～１０日大雨警戒　梅雨前線活発化へ―気象庁

2023年07月06日12時43分

　気象庁は６日、九州や中国地方などの西日本では７日から１０日ごろにかけ、大雨になる所があると発表した。梅雨前線が本州付近に停滞し、活動が次第に活発になる見込み。土砂災害や低地の浸水、河川の増水に警戒し、落雷や突風に注意する必要があるという。

＜時事ドットコム天気予報＞

　九州北部では８日正午までの２４時間予想雨量が多い所で１００～２００ミリ。その後、９日正午までの同雨量は２００～３００ミリ。

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