ダイキン、２３年度のエアコン生産過去最高 世界全体で９７５万台
2023年07月06日11時28分
ダイキン工業は６日までに、２０２３年度の家庭用エアコンの生産台数が世界全体で約９７５万台と、昨年度の約８６５万台を上回って過去最高を更新する見通しだと発表した。増加の背景について、同社は「エアコンの普及率が低いインドや東南アジアで需要が高まっている」と説明した。
ダイキン、２３年度のエアコン生産過去最高 世界全体で９７５万…
2023年07月06日11時28分
ダイキン工業は６日までに、２０２３年度の家庭用エアコンの生産台数が世界全体で約９７５万台と、昨年度の約８６５万台を上回って過去最高を更新する見通しだと発表した。増加の背景について、同社は「エアコンの普及率が低いインドや東南アジアで需要が高まっている」と説明した。
こんな記事も
経済用語
経済
関電、バイオマス発電を大東建託に譲渡へ(07/06 12:27)
独自の検証、あす公表 処理水放出巡り―韓国政府(07/06 12:18)
円相場、１４４円２４～２５銭 ６日正午現在(07/06 12:09)
４０５円安の３万２９３３円１９銭 ６日午前の平均株価(07/06 11:43)
日韓共同事業で初の運営委 産業協力フォーラム開催(07/06 11:39)
ダイキン、２３年度のエアコン生産過去最高 世界全体で９７５万台(07/06 11:28)
〔新規公開〕クオルテック、７月２８日グロース上場 電子部品の信頼性評価事業(07/06 10:17)
円相場、１４４円４９～５０銭 ６日午前９時現在(07/06 09:07)
名古屋港のシステム復旧 コンテナ搬出入、再開へ(07/06 09:02)
ビール商戦、過熱 １０月の減税にらみ新商品続々(07/06 07:08)
２３年春闘、賃上げ率３．５８％ 物価高で３０年ぶり高水準―連合最終集計(07/06 07:07)
洋上風力、投資拡大へ提携 資金・技術支援に期待―東電ＲＰ社長(07/06 07:04)
日系３社、米新車販売プラス 部品調達が改善―４～６月期(07/06 05:45)
河野元議長、邦人拘束の懸念伝達 中国首相「率直な意見聞いた」―沖縄知事参加の交流訪問(07/06 00:11)
名古屋港でシステム障害 ロシアからサイバー攻撃か(07/05 21:58)
ガソリン１年ぶり高値 １７２円台、７週連続上昇―経産省(07/05 21:47)
空港施設社長再任案、反対７５％超 日航・ＡＮＡが主導(07/05 20:13)
グローリーに不正アクセス 一部の情報が漏えい(07/05 20:03)
ホンダ、６月の中国新車販売は１９．８％減 ２カ月ぶりマイナス(07/05 19:35)
海産物の検疫強化へ 日本の処理水放出で―中国(07/05 19:15)
ルネサス、米社とウエハー供給契約 ＳｉＣパワー半導体向け(07/05 19:09)
ＳＢＩ、台湾大手と半導体工場 国内供給体制整備へ(07/05 18:52)
新規上場５６社、株高で意欲旺盛 １０年で２番目の高水準―１～６月(07/05 18:31)
ウェザーニューズが小型気象観測機 オムロンと共同開発、大雨・強風対応(07/05 17:17)
生成ＡＩ、４県が本格利用 １０県試験導入、事務作業中心―観光ＰＲに活用も・時事通信調査(07/05 17:08)
円相場、１４４円４３～４４銭 ５日午後５時現在(07/05 17:08)
関連規則などの案了承 原発「６０年超」、法改正受け―規制委(07/05 17:05)
透明ディスプレーに翻訳表示 駅窓口で、訪日客に対応―西武鉄道(07/05 16:08)
８３円安の３万３３３８円７０銭 ５日の平均株価(07/05 15:14)
「安全確保と風評対策を徹底」 処理水放出で―野村農水相(07/05 15:00)
ビジネスワイヤ
PR TIMES