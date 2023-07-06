ダイキン工業のロゴマーク

ダイキン工業は６日までに、２０２３年度の家庭用エアコンの生産台数が世界全体で約９７５万台と、昨年度の約８６５万台を上回って過去最高を更新する見通しだと発表した。増加の背景について、同社は「エアコンの普及率が低いインドや東南アジアで需要が高まっている」と説明した。