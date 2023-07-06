５日の日本選手 米大リーグ
2023年07月06日12時25分
▽レッドソックス・吉田 レンジャーズ戦に２番指名打者で出場し、４打数２安打。打率３割１分。（時事）
▽カブス・鈴木 ブルワーズ戦に３番右翼で出場し、４打数３安打、１三振。複数安打は２試合連続。打率２割５分７厘。
▽エンゼルス・大谷 パドレス戦に３番指名打者で出場し、４打数無安打。打率２割９分６厘。（時事）
５日の日本選手 米大リーグ
2023年07月06日12時25分
▽レッドソックス・吉田 レンジャーズ戦に２番指名打者で出場し、４打数２安打。打率３割１分。（時事）
▽カブス・鈴木 ブルワーズ戦に３番右翼で出場し、４打数３安打、１三振。複数安打は２試合連続。打率２割５分７厘。
▽エンゼルス・大谷 パドレス戦に３番指名打者で出場し、４打数無安打。打率２割９分６厘。（時事）
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