首相動静（７月６日）
2023年07月06日09時20分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前９時１４分、公邸発。同１５分、官邸着。
首相動静（７月６日）
こんな記事も
政治用語
政治
「法の支配」推進へ連携 日ＡＳＥＡＮが初の法相会合(07/06 11:08)
現新３氏が届け出 群馬知事選(07/06 09:24)
首相動静（７月６日）(07/06 09:20)
台湾海峡安定へ協力確認 蔡総統、日華懇会長と会談(07/06 08:35)
立民、河野氏の責任追及 マイナンバー、問題解決に「一番の障害」(07/06 07:36)
装備移転、自公の溝浮き彫り 衆院選にらみ難航必至(07/06 07:09)
統一教会問題、岸田政権になお火種 解散命令請求に高いハードル(07/06 07:08)
ＩＡＥＡ報告書を歓迎 米報道官(07/06 05:55)
「地域外交」の意義強調 習氏の琉球発言、問題視せず―沖縄知事(07/06 05:55)
河野元議長、邦人拘束の懸念伝達 中国首相「率直な意見聞いた」―沖縄知事参加の交流訪問(07/06 00:11)
首相動静（７月５日）(07/05 22:04)
衆院東京３区に都議擁立 立民(07/05 20:04)
殺傷力ある装備、５類型で輸出可能 「侵略受けた国」対象に―与党論点整理(07/05 19:46)
韓国政府、ＩＡＥＡ報告書を尊重 処理水放出、野党は反発(07/05 18:38)
河野氏、マイナトラブルで陳謝 政府、「保険証廃止」は維持―衆院特別委が閉会中審査(07/05 17:56)
日韓首脳、来週会談へ調整 福島処理水で理解求める(07/05 17:49)
「ロシアが爆発物」で懸念表明 日本政府(07/05 16:59)
岸田首相、曽我ひとみさんと面会 日朝会談実現へ決意伝達(07/05 16:42)
公明代表の処理水発言「撤回を」 維新(07/05 15:54)
被侵略国にも防衛装備品 共同開発機の第三国移転容認論―与党報告書(07/05 12:42)
官房長官、国葬検証もう行わず(07/05 12:27)
ロ副首相の択捉訪問、政府抗議(07/05 12:09)
街頭警備、続く手探り 「距離感」「安全性」均衡苦慮―与野党(07/05 07:01)
自民、大阪６候補差し替えも 首相の身内優先？府連は不満(07/05 07:00)
地元理解・選挙踏まえ決定へ 処理水放出、岸田首相「丁寧に説明」(07/05 07:00)
行政窓口の「面倒、複雑」解消 自治体ＤＸ、説明に字幕も(07/05 06:59)
首相動静（７月４日）(07/04 22:05)
処理水放出、安全基準に合致 ＩＡＥＡが包括報告書―岸田首相、放出時期を最終判断へ(07/04 21:59)
台湾立法院長、与那国を訪問 古屋氏と合流、友好アピール(07/04 20:53)
岡田立民幹事長「候補者調整を追求」(07/04 20:13)