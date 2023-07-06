【１面トップ】

〔朝日〕資格確認書 プッシュ型検討 来秋の保険証廃止 見直さず マイナ問題 閉会中審査

〔毎日〕共同開発品輸出 容認 防衛装備 自公が論点整理 次期戦闘機念頭

〔読売〕五輪談合 利益最大５２億円 １社あたり 元次長 罪認める 初公判

〔日経〕処理水放出 条件整う 規制委 設備合格あす認定 来月にも放出、説明急ぐ▽韓国大統領に安全性説明へ 岸田首相、会談調整

〔産経〕政府不信 カード返納相次ぐ ポイントは取得 揺らぐ普及事業▽マイナンバー問題 衆院閉会中審査 総務相、総点検へ自治体支援

〔東京〕米軍、消火剤の漏出認める 横田基地 ２０１０～１２年に３回事故 土壌通じ、周辺に拡大か▽周辺住民怒り「いまさら何だ」〔ＰＦＡＳを追う〕

【共通ニュース】

◆ＩＡＥＡトップ福島視察 処理水監視 「最後の一滴まで」 原発に職員

◆曽我さん 拉致解決へ「時間ない」 首相と５年ぶり面会、要望書

◆訪中団 李強首相と会談 玉城知事、定期路線復活を要請

◆賃上げ３．５８％ ３０年ぶり高水準 物価高騰には追いつかず 春闘最終集計

◆ザポリージャ原発 爆発物か ウクライナ軍「ロシアが設置」

◆米、クラスター弾供与検討 ウクライナ反転攻勢１カ月 想定より進まず

◆北衛星「軍事性能なし」 ５月に失敗 黄海で回収、米韓分析

◆イスラエル 軍事作戦終了 ヨルダン川西岸 死者多数

◆大谷４敗目 球宴投手は断念▽まめつぶれ ＨＲ競争も出ず（続）