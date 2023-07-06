時事ドットコムニュース

>

朝刊・夕刊

>

６日の朝刊（都内最終版）☆１

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

６日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年07月06日07時14分

【１面トップ】
〔朝日〕資格確認書　プッシュ型検討　来秋の保険証廃止　見直さず　マイナ問題　閉会中審査
〔毎日〕共同開発品輸出　容認　防衛装備　自公が論点整理　次期戦闘機念頭
〔読売〕五輪談合　利益最大５２億円　１社あたり　元次長　罪認める　初公判
〔日経〕処理水放出　条件整う　規制委　設備合格あす認定　来月にも放出、説明急ぐ▽韓国大統領に安全性説明へ　岸田首相、会談調整
〔産経〕政府不信　カード返納相次ぐ　ポイントは取得　揺らぐ普及事業▽マイナンバー問題　衆院閉会中審査　総務相、総点検へ自治体支援
〔東京〕米軍、消火剤の漏出認める　横田基地　２０１０～１２年に３回事故　土壌通じ、周辺に拡大か▽周辺住民怒り「いまさら何だ」〔ＰＦＡＳを追う〕
【共通ニュース】
◆ＩＡＥＡトップ福島視察　処理水監視　「最後の一滴まで」　原発に職員
◆曽我さん　拉致解決へ「時間ない」　首相と５年ぶり面会、要望書
◆訪中団　李強首相と会談　玉城知事、定期路線復活を要請
◆賃上げ３．５８％　３０年ぶり高水準　物価高騰には追いつかず　春闘最終集計
◆ザポリージャ原発　爆発物か　ウクライナ軍「ロシアが設置」
◆米、クラスター弾供与検討　ウクライナ反転攻勢１カ月　想定より進まず
◆北衛星「軍事性能なし」　５月に失敗　黄海で回収、米韓分析
◆イスラエル　軍事作戦終了　ヨルダン川西岸　死者多数
◆大谷４敗目　球宴投手は断念▽まめつぶれ　ＨＲ競争も出ず（続）

関連記事

  • 5日の夕刊(都内最終版)
  • 5日の朝刊(都内最終版)☆1
  • そもそも「処理水」って？【時事ワード解説】

こんな記事も

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
6月号の特集は「変わる東南アジア」。 日本は真の意味で「対等の関係」を目指さねばならない。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ