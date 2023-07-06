ＩＡＥＡ報告書を歓迎 米報道官
2023年07月06日05時55分
【ワシントン時事】米国務省のミラー報道官は５日、東京電力福島第１原発の処理水海洋放出計画を巡り、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）が発表した包括報告書を歓迎する声明を出した。報告書は計画について「国際的な安全基準に合致する」と結論付けている。
ＩＡＥＡ報告書を歓迎 米報道官
2023年07月06日05時55分
【ワシントン時事】米国務省のミラー報道官は５日、東京電力福島第１原発の処理水海洋放出計画を巡り、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）が発表した包括報告書を歓迎する声明を出した。報告書は計画について「国際的な安全基準に合致する」と結論付けている。
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