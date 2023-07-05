ＮＹ株、反落
2023年07月05日22時55分
【ニューヨーク時事】祝日明け５日のニューヨーク株式相場は、中国の経済指標の悪化を嫌気した売りに反落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前営業日終値比１３７．７６ドル安の３万４２８０．７１ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は４２．２４ポイント安の１万３７７４．５３。
ＮＹ株、反落
2023年07月05日22時55分
【ニューヨーク時事】祝日明け５日のニューヨーク株式相場は、中国の経済指標の悪化を嫌気した売りに反落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前営業日終値比１３７．７６ドル安の３万４２８０．７１ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は４２．２４ポイント安の１万３７７４．５３。
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