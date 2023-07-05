【ニューヨーク時事】祝日明け５日午前のニューヨーク外国為替市場では、円買い・ドル売りが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１４４円台前半に上昇している。午前９時現在は１４４円４０～５０銭と、前営業日午後５時比２５銭の円高・ドル安。４日は米独立記念日の祝日で休場だった。