【ロンドン時事】５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の低下を受けて円買い・ドル売りが進み、１ドル＝１４４円台前半に上昇した。正午現在は１４４円１９～２９銭と、前日午後４時比１３銭の円高・ドル安。