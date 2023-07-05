囲碁の井山裕太本因坊（３４）＝王座、碁聖と合わせ三冠＝に一力遼棋聖（２６）が挑戦する第７８期本因坊戦７番勝負の第５局が４、５日、京都市で打たれ、井山三冠が１９７手で黒番中押し勝ちし、２勝３敗とした。第６局は１１、１２日に甲府市で打たれる。