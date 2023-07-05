井山三冠勝ち２勝３敗に 囲碁・本因坊戦
2023年07月05日20時17分
囲碁の井山裕太本因坊（３４）＝王座、碁聖と合わせ三冠＝に一力遼棋聖（２６）が挑戦する第７８期本因坊戦７番勝負の第５局が４、５日、京都市で打たれ、井山三冠が１９７手で黒番中押し勝ちし、２勝３敗とした。第６局は１１、１２日に甲府市で打たれる。
井山三冠勝ち２勝３敗に 囲碁・本因坊戦
2023年07月05日20時17分
囲碁の井山裕太本因坊（３４）＝王座、碁聖と合わせ三冠＝に一力遼棋聖（２６）が挑戦する第７８期本因坊戦７番勝負の第５局が４、５日、京都市で打たれ、井山三冠が１９７手で黒番中押し勝ちし、２勝３敗とした。第６局は１１、１２日に甲府市で打たれる。
こんな記事も
社会用語
社会
井山三冠勝ち２勝３敗に 囲碁・本因坊戦(07/05 20:17)
撮影者に罰金３０万円 吉野家迷惑動画、威力妨害罪―大阪簡裁(07/05 20:16)
電波法違反容疑で初摘発 「リレーアタック」男逮捕―埼玉県警(07/05 20:01)
元交際相手に懲役１８年 １６年女性失踪―京都地裁(07/05 19:58)
信濃毎日新聞が創刊１５０周年 全国３紙目―長野(07/05 19:43)
現行保険証の有効期限延長も 確認書交付遅れなら―日医(07/05 19:20)
海産物の検疫強化へ 日本の処理水放出で―中国(07/05 19:15)
名古屋港でシステム障害 ロシアからサイバー攻撃か(07/05 19:06)
中学教諭過労死で賠償命令 県と市に８３００万円―部活の残業認定・富山地裁(07/05 18:59)
逮捕の消防士、懲戒免職 飲酒後に運転、２人けが―東京消防庁(07/05 18:56)
共通テスト、電子出願へ ２５年度にも導入方針―大学入試センター(07/05 18:51)
「正当化できない」と謝罪 組織委元次長、被告人質問で―五輪談合公判(07/05 18:44)
ＩＡＥＡ事務局長、処理水設備確認 地元に「放出終了まで監視」(07/05 18:39)
産総研元主任研究員を起訴 中国企業に情報漏えい―東京地検(07/05 18:39)
強盗致傷容疑で男３人逮捕 飲食店店長の男性襲う―神奈川県警(07/05 18:33)
新たに３億円詐取か 近ツー元支店長ら再逮捕―大阪府警など(07/05 18:26)
資格確認書、申請なしでも交付 カード取得困難な高齢者ら―厚労省(07/05 18:17)
道警やじ排除、敗訴男性が上告 札幌(07/05 17:32)
関連規則などの案了承 原発「６０年超」、法改正受け―規制委(07/05 17:05)
医薬品販売会社を告発 １億１７００万円脱税容疑―名古屋国税局(07/05 17:05)
虚偽転入の投票認める 元町議長、公選法違反罪―高知地裁(07/05 16:56)
組織委元次長、起訴内容認める 五輪談合事件の初公判―東京地裁(07/05 16:24)
男児暴行死、容疑で逮捕 当時１９歳母親―栃木県警(07/05 16:05)
電通、博報堂が再発防止策 識者「代理店頼み、変革を」―五輪談合(07/05 14:37)
ＳＮＳで「一緒に死のう」 昏睡強盗容疑で女逮捕―警視庁(07/05 13:07)
長野４人死亡、男を再逮捕へ ６６歳女性殺害疑い―県警(07/05 13:07)
強盗致傷容疑で３人逮捕へ 飲食店店長襲い、現金奪う―神奈川県警(07/05 13:06)
ガス接続部外れ、引火か 直前に工事、東京・新橋の火災―警視庁(07/05 12:53)
ホテルで拘束、女性窒息死か 容疑で３９歳男逮捕―埼玉県警(07/05 12:47)
「生きてくれていたら」 遺族ら犠牲者追悼―九州北部豪雨６年・福岡、大分(07/05 12:43)