現行保険証の有効期限延長も 確認書交付遅れなら―日医
2023年07月05日19時20分
日本医師会は５日、東京都内で定例記者会見を開いた。長島公之常任理事は、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」を持たない人に対する「資格確認書」の交付が遅れる場合、最長で２０２５年秋までとしている今の健康保険証の有効期限を延長する必要があるとの認識を示した。
現行保険証の有効期限延長も 確認書交付遅れなら―日医
2023年07月05日19時20分
日本医師会は５日、東京都内で定例記者会見を開いた。長島公之常任理事は、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」を持たない人に対する「資格確認書」の交付が遅れる場合、最長で２０２５年秋までとしている今の健康保険証の有効期限を延長する必要があるとの認識を示した。
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