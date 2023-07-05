ルネサス、米社とウエハー供給契約 ＳｉＣパワー半導体向け
2023年07月05日19時09分
ルネサスエレクトロニクスは５日、半導体製品を手掛ける米ウルフスピード（ノースカロライナ州）からＳｉＣ（炭化ケイ素）ウエハー（基板）の供給を受ける契約を結んだと発表した。ルネサスは２０２５年にＳｉＣパワー半導体の量産を始める計画だが、ウエハーの調達競争が激化しているため、今回の契約を通じて安定確保を狙う。
ルネサス、米社とウエハー供給契約 ＳｉＣパワー半導体向け
2023年07月05日19時09分
ルネサスエレクトロニクスは５日、半導体製品を手掛ける米ウルフスピード（ノースカロライナ州）からＳｉＣ（炭化ケイ素）ウエハー（基板）の供給を受ける契約を結んだと発表した。ルネサスは２０２５年にＳｉＣパワー半導体の量産を始める計画だが、ウエハーの調達競争が激化しているため、今回の契約を通じて安定確保を狙う。
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