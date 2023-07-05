大学入試センターが、２０２５年度に実施する「大学入学共通テスト」から電子出願を導入する方向でシステム開発を進めていることが５日、同センターへの取材で分かった。システムの安定性やセキュリティー確保などの開発状況次第で今後、導入時期を正式決定する。

文部科学省の有識者会議が２１年にまとめた提言で示し、同センターが検討を進めていた。