プロ野球速報 （５日）
2023年07月05日21時26分
＜セ＞
ヤクル ４－４ ＤｅＮ（９回裏、横浜）
巨 人 ５－５ 中 日（９回裏、バンテリンドームナゴヤ）
阪 神 ２－０ 広 島（終了、マツダスタジアム）
＜パ＞
オリッ １－６ 楽 天（終了、楽天モバイルパーク宮城）
西 武 １－２ ロッテ（終了、ゾゾマリン）
日ハム １－５ ソフト（終了、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （５日）
2023年07月05日21時26分
＜セ＞
ヤクル ４－４ ＤｅＮ（９回裏、横浜）
巨 人 ５－５ 中 日（９回裏、バンテリンドームナゴヤ）
阪 神 ２－０ 広 島（終了、マツダスタジアム）
＜パ＞
オリッ １－６ 楽 天（終了、楽天モバイルパーク宮城）
西 武 １－２ ロッテ（終了、ゾゾマリン）
日ハム １－５ ソフト（終了、福岡ペイペイドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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