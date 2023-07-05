＜セ＞

ヤクル ４－４ ＤｅＮ（９回裏、横浜）

巨 人 ５－５ 中 日（９回裏、バンテリンドームナゴヤ）

阪 神 ２－０ 広 島（終了、マツダスタジアム）

＜パ＞

オリッ １－６ 楽 天（終了、楽天モバイルパーク宮城）

西 武 １－２ ロッテ（終了、ゾゾマリン）

日ハム １－５ ソフト（終了、福岡ペイペイドーム）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ