ウェザーニューズが小型気象観測機 オムロンと共同開発、大雨・強風対応
2023年07月05日17時17分
ウェザーニューズは５日、小型の気象観測機「ソラテナＰｒｏ」をオムロンと共同開発し、同日発売したと発表した。高性能のセンサーにより、気温や雨量、風速など七つの要素を１分ごとに観測する。オムロンのセンシング技術により、大雨・強風の観測にも対応した。
ウェザーニューズが小型気象観測機 オムロンと共同開発、大雨・…
2023年07月05日17時17分
ウェザーニューズは５日、小型の気象観測機「ソラテナＰｒｏ」をオムロンと共同開発し、同日発売したと発表した。高性能のセンサーにより、気温や雨量、風速など七つの要素を１分ごとに観測する。オムロンのセンシング技術により、大雨・強風の観測にも対応した。
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