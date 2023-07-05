Ｊリーグ出場停止選手（５日）
2023年07月05日16時51分
【Ｊ１】（第２０節）
▽柏・高嶺朋樹▽Ｆ東京・塚川孝輝▽湘南・石原広教▽Ｇ大阪・福岡将太
【Ｊ２】（第２４節）
▽秋田・囲謙太朗
【Ｊ３】（第１７節）
▽松本・村越凱光▽長野・秋山拓也▽愛媛・松田力▽宮崎・永田一真▽鹿児島・星広太
【Ｊ３】（第１８節）
▽松本・村越凱光
Ｊリーグ出場停止選手（５日）
2023年07月05日16時51分
【Ｊ１】（第２０節）
▽柏・高嶺朋樹▽Ｆ東京・塚川孝輝▽湘南・石原広教▽Ｇ大阪・福岡将太
【Ｊ２】（第２４節）
▽秋田・囲謙太朗
【Ｊ３】（第１７節）
▽松本・村越凱光▽長野・秋山拓也▽愛媛・松田力▽宮崎・永田一真▽鹿児島・星広太
【Ｊ３】（第１８節）
▽松本・村越凱光
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