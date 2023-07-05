経済産業省が５日発表したレギュラーガソリン１リットル当たりの店頭小売価格（３日時点）は、全国平均で前週比１円５０銭高の１７２円５０銭だった。値上がりは７週連続。

地域別で見ると、値上がりが４６都道府県、横ばいが１県。最高値は長野県の１８２円２０銭。