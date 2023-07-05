放出設備の検査、７日にも終了 福島第１原発処理水―規制委
2023年07月05日12時13分
原子力規制委員会は５日、東京電力福島第１原発の放射性物質トリチウムを含む処理水の海洋放出設備に関する使用前検査について、合格を示す終了証を７日にも交付する見通しを示した。この日の定例会合で委員らに報告された。終了証の交付で、放出への設備面の準備が全て整うことになる。
放出設備の検査、７日にも終了 福島第１原発処理水―規制委
2023年07月05日12時13分
原子力規制委員会は５日、東京電力福島第１原発の放射性物質トリチウムを含む処理水の海洋放出設備に関する使用前検査について、合格を示す終了証を７日にも交付する見通しを示した。この日の定例会合で委員らに報告された。終了証の交付で、放出への設備面の準備が全て整うことになる。
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