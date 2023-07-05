１１９円安の３万３３０３円００銭 ５日午前の平均株価
2023年07月05日11時43分
５日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万３３０３円００銭と前日終値比１１９円５２銭安で終わった。出来高は概算で７億３６００万株。
１１９円安の３万３３０３円００銭 ５日午前の平均株価
2023年07月05日11時43分
５日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万３３０３円００銭と前日終値比１１９円５２銭安で終わった。出来高は概算で７億３６００万株。
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