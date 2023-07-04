延長サヨナラ負けの西武は、先発今井の好投が収穫だった。８回１安打無失点。一回に死球と味方の失策で招いた無死一、二塁のピンチを切り抜けると、その後は１５０キロ台中盤の速球が適度に荒れて的を絞らせず、チェンジアップも効果的だった。

１軍登板は５月２４日に三回途中８失点でＫＯされたゾゾマリンでのロッテ戦以来。「同じ失敗は繰り返さないように」と心掛け、因縁の地で躍動した。復活を印象付け「次の相手を考えながら、しっかり準備していくだけ」と冷静に話した。