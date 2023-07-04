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今井、因縁の地で好投　プロ野球・西武

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今井、因縁の地で好投　プロ野球・西武

2023年07月04日22時53分

８回を無失点で切り抜けた西武先発の今井＝４日、ゾゾマリン

８回を無失点で切り抜けた西武先発の今井＝４日、ゾゾマリン

  • 力投する西武先発の今井＝４日、ゾゾマリン

　延長サヨナラ負けの西武は、先発今井の好投が収穫だった。８回１安打無失点。一回に死球と味方の失策で招いた無死一、二塁のピンチを切り抜けると、その後は１５０キロ台中盤の速球が適度に荒れて的を絞らせず、チェンジアップも効果的だった。
　１軍登板は５月２４日に三回途中８失点でＫＯされたゾゾマリンでのロッテ戦以来。「同じ失敗は繰り返さないように」と心掛け、因縁の地で躍動した。復活を印象付け「次の相手を考えながら、しっかり準備していくだけ」と冷静に話した。

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