両チームが満塁本塁打 楽天とオリックス―プロ野球
2023年07月04日22時02分
４日の楽天―オリックス１１回戦（東京ドーム）で一回にオリックスの頓宮、四回に楽天の浅村がそれぞれ満塁本塁打を放ち、プロ野球１６度目の１試合両チーム満塁本塁打を記録した。２０１０年８月２１日のロッテ―オリックス（千葉マリン）以来。
両チームが満塁本塁打 楽天とオリックス―プロ野球
2023年07月04日22時02分
４日の楽天―オリックス１１回戦（東京ドーム）で一回にオリックスの頓宮、四回に楽天の浅村がそれぞれ満塁本塁打を放ち、プロ野球１６度目の１試合両チーム満塁本塁打を記録した。２０１０年８月２１日のロッテ―オリックス（千葉マリン）以来。
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