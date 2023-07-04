韓国地裁、供託の１件不受理 政府は異議申し立てへ―元徴用工訴訟
2023年07月04日21時55分
【ソウル時事】韓国外務省は４日、元徴用工訴訟問題の政府解決策を拒否する原告の賠償金相当額を裁判所に預ける供託の手続き４件のうち、１件が受理されなかったと発表した。南西部・光州地裁で不受理になった。
外務省報道官は「強い遺憾を表明する」と述べ、異議申し立ての手続きを取ると説明した。
韓国地裁、供託の１件不受理 政府は異議申し立てへ―元徴用工訴…
2023年07月04日21時55分
【ソウル時事】韓国外務省は４日、元徴用工訴訟問題の政府解決策を拒否する原告の賠償金相当額を裁判所に預ける供託の手続き４件のうち、１件が受理されなかったと発表した。南西部・光州地裁で不受理になった。
外務省報道官は「強い遺憾を表明する」と述べ、異議申し立ての手続きを取ると説明した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル