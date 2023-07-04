ヤクルトが３連勝。一回に村上の左前打で１点先制。二、五回にも加点し、同点の九回に代打川端の二塁打で勝ち越した。小川は７回３失点で、２番手清水が今季初勝利。田口が１７セーブ目。ＤｅＮＡは先発の大貫が踏ん張れなかった。