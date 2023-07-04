日本ハムが一発攻勢で快勝した。一回に野村の３ランで先制し、二回は郡司がソロ。中盤以降も万波の１５号ソロ、伏見のソロなどで効果的に加点した。伊藤が六回途中２失点で５勝目。ソフトバンクは投手陣が乱調で、連勝が５で止まった。