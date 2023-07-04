円、１４４円台半ば ロンドン外為
2023年07月04日20時29分
【ロンドン時事】４日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料難から１ドル＝１４４円台半ばで小動きとなった。正午現在は１４４円４０～５０銭と、前日午後４時比０１銭の円高・ドル安。
対ユーロは１ユーロ＝１５７円３４～４４銭と、１７銭の円高・ユーロ安。
円、１４４円台半ば ロンドン外為
2023年07月04日20時29分
【ロンドン時事】４日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料難から１ドル＝１４４円台半ばで小動きとなった。正午現在は１４４円４０～５０銭と、前日午後４時比０１銭の円高・ドル安。
対ユーロは１ユーロ＝１５７円３４～４４銭と、１７銭の円高・ユーロ安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル