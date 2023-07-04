【ロンドン時事】４日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料難から１ドル＝１４４円台半ばで小動きとなった。正午現在は１４４円４０～５０銭と、前日午後４時比０１銭の円高・ドル安。

対ユーロは１ユーロ＝１５７円３４～４４銭と、１７銭の円高・ユーロ安。