子育て世帯、過去最少 初の１千万割れ―厚労省
2023年07月04日20時08分
厚生労働省は４日、２０２２年の国民生活基礎調査の結果を発表した。１８歳未満の子どもがいる世帯は９９１万７０００世帯で、統計を開始した１９８６年以降初めて１０００万世帯を割り込んだ。一方、１人暮らしの「単独世帯」は全体の３２．９％で最多を更新。同省は「まさしく少子高齢化が数値として表れた結果」としている。
子育て世帯、過去最少 初の１千万割れ―厚労省
2023年07月04日20時08分
厚生労働省は４日、２０２２年の国民生活基礎調査の結果を発表した。１８歳未満の子どもがいる世帯は９９１万７０００世帯で、統計を開始した１９８６年以降初めて１０００万世帯を割り込んだ。一方、１人暮らしの「単独世帯」は全体の３２．９％で最多を更新。同省は「まさしく少子高齢化が数値として表れた結果」としている。
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