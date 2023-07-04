【イスタンブール時事】トルコ、エジプト両国の外務省は４日、共同声明を出し、双方が相手国に駐在する大使を新たに指名したと発表した。大使が復帰すれば１０年ぶりで、声明は「２国間関係を再び正常化させるのが目的で、両国民の利益に合致する」と強調した。